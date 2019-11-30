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Более половины россиян планируют работать 31 декабря

30 ноября 2019 10:12
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Более половины россиян планируют работать 31 декабря
При этом примерно каждый пятый собирается взять отгул или отпуск.

Такие данные приводят социологии компании Superjob после проведённого ими опроса. В последний день 2019 года выйти на работу планируют 51% граждан. При этом примерно каждый пятый собирается взять отгул или отпуск.

Специалисты отмечают, что чем старше респонденты, тем чаще они говорят, что будут работать 31 декабря. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин тоже будет работать 31 декабря, у него нет выходных.
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