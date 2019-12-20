23 декабря пройдут учения по изоляции рунета
20 декабря 2019 09:46
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Министерство связи направило операторам и ведомствам указания по проведению учений по изоляции рунета 23 декабря. К ним относятся МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ, Росгвардию, «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон», «Лаборатория Касперского» и другие.
Первоначально учения хотели провести 19 декабря, но по неизвестным причинам их перенесли на понедельник. Соответствующий документ опубликовал Telegram-канал ЗаТелеком. Однако официальных заявлений пока не было.
В ходе испытаний планируется проверить «возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов», пишет iphones.ru.
Фото: pixabay.com
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