"Вернулся из какого-то места". Трамп забыл название Украины
9 декабря 2019 22:50
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Комментарий прозвучал в ответ на просьбу рассказать о планах адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани.
— Я просто знаю, что он (Джулиани. — Прим. Лайфа) вернулся из какого-то места. Он планирует сделать доклад, полагаю, генеральному прокурору и конгрессу. Он говорит, что у него много информации, — отметил глава Белого дома.
Издание The New York Times уточняет, что 3 декабря Джулиани встретился в Будапеште с бывшим украинским прокурором Юрием Луценко. После этого он отправился в Киев.
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