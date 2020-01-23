В Швейцарии отчеканили самую маленькую золотую монету в мире с портретом Эйнштейна
23 января 2020 20:57
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Вес монеты — около 60 миллиграммов, а диаметр — почти три миллиметра. Её номинал — четверть швейцарского франка. Из-за такого маленького размера выпущен специальный набор с увеличительным стеклом, чтобы можно было разглядеть портрет учёного.
Как отмечают в Монетном дворе, именно Эйнштейн, который часть жизни прожил в Швейцарии, стал вдохновителем для создания монеты. Вместе с ней в стране отчеканили монеты с швейцарским теннисистом Роджером Федерером и изображением зайца.
Фото из открытых источников
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