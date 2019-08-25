Трампу отказали в Гренландии
25 августа 2019 16:26
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Визит не удался
В Дании вовсю готовились к приезду американского лидера, когда стало известно, что тот хочет купить часть страны — остров Гренландию.
Идея Трампа не выглядела продуманной, и уж тем более не шло речи о какой-либо конкретике. Однако потеря территории в любом, даже гипотетическом случае, не входила в планы принимающей стороны. И это точно не та тема, с которой стоит начинать визит к партнерам.
Реакция датских властей была категоричной — Гренландия не продается. Идею назвали абсурдной и выразили надежду, что Трамп пошутил. Эпитет "абсурдный" президента США обидел, и тот отменил визит. В Дании перешли на язык дипломатии, выразив сожаление и надежду на дальнейшее сотрудничество с США, но Трамп не успокоился. Спустя несколько дней он вновь обрушился на союзника с обвинениями. На этот раз из-за расходов на оборону в НАТО.
Скандал попытались свести на нет в Госдепе. Госсекретарь Майкл Помпео провел переговоры о сотрудничестве с Королевством Дания в Арктике, в том числе в Гренландии. Однако самое интригующее здесь — причины заинтересованности Трампа в острове. Чем же так ценна покрытая льдом земля с населением в одиннадцать раз меньше, чем в Вашингтоне?
Торговая войны и ресурсы
Хоть большая часть Гренландии и покрыта льдом, глобальное потепление и таяние ледников в обозримом будущем упростят доступ к богатым природным ресурсам острова. Крупные державы уже прицениваются, и особый интерес вызывают запасы редкоземельных металлов.
В последние несколько месяцев США активно ищут поставщиков за пределами Китая. Торговая война между Вашингтоном и Пекином продолжается второй год, и природные ресурсы в споре крупнейших экономик мира находятся далеко не на последнем месте. Редкоземельные металлы, хоть и требуются в мизерных количествах (часто не больше грамма), чрезвычайно важны для высокотехнологичного производства. Без этого невозможно изготовление электромобилей, самолетных двигателей, ветряных турбин. Металлы необходимы в военных технологиях, без них не создать радар и ультразвуковой локатор. Даже смартфон не соберешь.
Хоть их называют редкоземельными, эти металлы не такие уж и редкие. В течение всего XX века американцы свободно их добывали и не знали нужды. Однако выяснилось, что субпродукты обработки токсичны, наносят вред экологии и могут быть радиоактивны. Экостандарты сделали добычу редкоземельных металлов в США слишком дорогой. И в 1990-е этим занялся Китай.
КНР контролирует около 90 процентов всего мирового производства редкоземельных металлов. И Пекин уже дал понять, что вполне может использовать это преимущество в торговой войне.
По некоторым оценкам, из 120 миллионов тонн общемировых запасов оксидов редкоземельных металлов в недрах Гренландии — 38,5 миллиона тонн. Местные компании утверждают, что справляются без китайских технологий. Однако аналитики придерживаются другого мнения.
Соревнование за гренландские запасы уже началось. После того как Пекин намекнул, что может ограничить экспорт металлов в США, Вашингтон подписал с Гренландией меморандум о сотрудничестве в области привлечения инвестиций в сектор. Незадолго до этого представители китайской корпорации Shenghe Resources, занимающейся добычей редкоземельных металлов, встретились с коллегами из австралийской Greenland Minerals, действующей на гренландском месторождении Кванефьелд. Стоит отметить, что Shenghe Resources — один из крупнейших акционеров Greenland Minerals.
Примерно тогда же руководители Greenland Minerals побеседовали и с послом США в Гренландии Карлой Сандс. Американцы также посетили месторождение Кванефьелд.
Все это, по замечаниям наблюдателей, совпало как с обострением торговых противоречий между США и Китаем, так и с внезапным предложением Трампа.
Арктическое господство
Китайская активность в Гренландии не ограничивается редкоземельными металлами. И Западу это очень не нравится.
В январе 2018 года Госсовет КНР опубликовал первую Белую книгу по политике в Арктике. Китай планирует совместно с другими государствами осваивать регион, в частности развивать торговые маршруты “Полярного шелкового пути” — флагманского проекта председателя КНР Си Цзиньпина. Китайские предприятия готовы активно участвовать в развитии инфраструктуры маршрута и добывать в регионе минеральные ресурсы и полезные ископаемые.
Доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев в разговоре с РИА Новости высказал мнение, что идея Трампа купить Гренландию связана в том числе с активностью КНР на острове. “Китайцы устроили там совместно с местным правительством Гренландии рудник по добыче железной и урановой руды, — говорит он, — хотели и землю приобрести, но датчане не согласились. Глава местной автономии Гренландии посещал Китай. Ясно, что в Вашингтоне не хотят допустить дальнейшей экспансии Пекина за полярный круг”.
От инфраструктурного проекта — строительства двух аэропортов в городе Нууке — китайская госкомпания отказалась. При этом, как отмечают некоторые эксперты, китайцев в Гренландию пригласили местные власти. Напрямую Пекин не вмешивается в деятельность компаний в Гренландии, хотя они либо государственные, либо тесно связанные с государством.
Расширение китайского присутствия в Арктике вызывает серьезное беспокойство у арктических стран. Однако, как пояснил РИА Новости старший научный сотрудник Института Дальнего Востока Василий Кашин, говорить о масштабной экспансии нельзя. “Несомненно, у Пекина есть интересы в регионе. Теоретически их интересует Северный морской путь в качестве альтернативы уже использующимся маршрутам. Но каких-то глобальных планов по наращиванию присутствия в Арктике у Китая нет”, — считает он.
Шанс на поток
Демарш Трампа в отношении Копенгагена может сыграть на руку России. Дания — последняя балтийская страна, не согласовавшая строительство газопровода “Северный поток — 2”. Причина — маршрут не соответствует параметрам экологии и безопасности. Формально Вашингтон давления на королевство не оказывал. Однако неоднократно предупреждал о санкциях против проекта.
По мнению председателя совета директоров Nord Stream 2 AG Герхарда Шредера, все дело именно в позиции Вашингтона. Санкционное давление влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку — 2", отметил он.
Дания не так уж заинтересована в газопроводе, поэтому его строительство в своих территориальных водах уже долгое время не согласовывает. Из-за этого запуск проекта, намеченный на конец этого года, может сдвинуться. В то же время в июне стало известно, что датское агентство по охране окружающей среды одобрило строительство конкурента “Северного потока — 2” — газопровода Baltic Pipe из Польши в Норвегию. Кроме того, он пересекает на дне как трубопровод “Северный поток”, так и маршрут “Северного потока — 2”.
Однако из-за разлада между Копенгагеном и Вашингтоном ситуация может измениться. Шредер выражал надежду, что после выборов в парламент Дании, которые состоялись в июне, появится возможность для конструктивного диалога по этому вопросу.
Дания задерживала строительство трубопровода, что соответствовало ожиданиям Вашингтона, хотя и противоречило здравому смыслу: “Северный поток” на экологию Балтийского моря не влияет. Теперь причин откладывать согласование еще меньше. Ведь американский лидер вместо того, чтобы оценить старания Копенгагена, выражает желание заполучить часть датской территории, да еще и обижается на отказ.
Фото: pixabay
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