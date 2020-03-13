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Трамп объявил общенациональный режим ЧС в связи с коронавирусом

13 марта 2020 23:42
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Объявление режима ЧС в первую очередь позволит администрации оперативнее распределять необходимые ресурсы для борьбы с заболеванием по всем штатам.
Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу в ходе пресс-конференции о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране, передает РИА Новости.

"Я официально объявляю режим ЧС", - сказал он.

Трамп пояснил, что это даст возможность выделить на борьбу с вирусом "до 50 миллиардов долларов".

Власти в США продолжают закрывать учебные учреждения, вводить запрет на проведение крупных мероприятий и собраний, многие конференции переводятся в онлайн-режим.

Объявление режима ЧС в первую очередь позволит администрации оперативнее распределять необходимые ресурсы для борьбы с заболеванием по всем штатам. Ранее режим ЧС уже был введен на уровне отдельных штатов.

Ранее Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных, сообщил, что число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 1,6 тысячи. При этом реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на коронавирус берутся избирательно лишь у некоторых пациентов. По разным оценкам, США провели менее 10 тысяч тестов на коронавирус за все время эпидемии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
 
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