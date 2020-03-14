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Новости /  В мире  

Трамп объявил о введении общенационального режима ЧС из-за коронавируса

14 марта 2020 12:37
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Трамп объявил о введении общенационального режима ЧС из-за коронавируса
Режим ЧС позволят убрать бюрократические препятствия на пути выделения средств из федерального бюджета местным властям и администрациям штатов.

Ранее американская администрация получила от Конгресса 8 млрд 300 млн. долларов для сдерживания масштабов инфекции.

Президент США Дональд Трамп также объявил, что администрация начнет активно сотрудничать с частным сектором "для усиления возможностей по проведению тестов на коронавирус". Власти в США продолжают закрывать учебные учреждения, вводить запрет на проведение крупных мероприятий и собраний, многие конференции переводятся в онлайн-режим. Также Трамп заявил, что США закупят большой объем нефти для своего стратегического резерва с учетом ее низкой цены.

Мировые цены на нефть ускорили темпы роста, доходя более чем до 9% на фоне выступления Трампа, передает Радио Маяк.
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