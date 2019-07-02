Термокружка, как у Путина, появилась в китайских магазинах и стала хитом продаж
2 июля 2019 16:32
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Сотни онлайн-платформ предлагают купить термостакан, описывая его как "высококлассный" и "полезный для здоровья". На сосуде изображён российский герб.
Представитель одного из магазинов отметил, что к ним уже поступило более сотни предзаказов. По их словам, покупка станет "идеальным подарком для друга".
Ранее сообщалось, что Путин пришёл на ужин в честь лидеров стран G20 со своей кружкой-термосом. Как ранее пояснял Дмитрий Песков, это связано с тем, что глава государства постоянно пьёт из неё чай. Этот сосуд у российского лидера можно было увидеть и во время прямой линии, которая прошла 20 июня 2019 года, а также в ходе различных интервью. В Кремле удивлены вниманием СМИ к кружке-термосу.
Фото © Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
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