Сотрудники посольства России пострадали при подрыве автомобиля в Кабуле

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Сотрудники российского посольства в Кабуле получили легкую контузию при подрыве автомобиля дипмиссии на самодельном взрывном устройстве, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

Инцидент произошел недалеко от комплекса посольства в Афганистане.

По предварительной оценке, целью атаки мог быть ехавший перед дипломатической машиной пикап афганских сил безопасности, однако нельзя исключить, что теракт был направлен против российских граждан.

"Требуем от афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в ИРА. Российское посольство в Кабуле реализует дополнительные мероприятия, направленные на повышение степени защищенности персонала и объектов диппредставительства", — заключила Захарова.

Как сообщили РИА Новости в посольстве, пострадавшим сотрудникам дипмиссии госпитализация не понадобилась.

AP Photo / Rahmat Gul / РИА Новости