Солистка Roxette Мари Фредрикссон умерла от рака мозга
10 декабря 2019 18:15
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Мари Фредрикссон объединилась со шведским музыкантом-мультиинструменталистом Пером Гессле в дуэт под названием Roxette в 1986 году, группа записала множество хитов.
В 2002 году она узнала об опухоли мозга. Проведённая через несколько недель операция по её удалению прошла успешно. В течение нескольких лет Мари находилась на реабилитации, добилась ремиссии и в 2006-м даже вернулась на сцену. Но во время борьбы с болезнью певица получила определённые повреждения мозга и связанные с этим ограничения, такие как потеря возможности читать и считать, полная потеря зрения на правый глаз и частичная утрата двигательной активности правой стороны тела. Но самое страшное было впереди. В 2011 году медики сообщили ей, что болезнь вернулась. Из-за болезни певица не смогла принять участие в записи альбома The Pop Hits, а спустя пять лет покинула группу.
Фото: соцсети
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