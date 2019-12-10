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Новости /  В мире  

Солистка Roxette Мари Фредрикссон умерла от рака мозга

10 декабря 2019 18:15
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Культовой шведской исполнительнице был 61 год. О своём диагнозе она узнала в 2002 году.
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон, которая ушла из коллектива в 2016 году. После 30 лет гастрольной карьеры здоровье артистки серьёзно ухудшилось из-за онкологического заболевания, и она покинула сцену, передает life.ru. О смерти певицы сообщила крупнейшая шведская вечерняя газета Aftonbladet. Мари Фредрикссон был 61 год. О дате и месте прощания с ней будет сообщено позднее.

Мари Фредрикссон объединилась со шведским музыкантом-мультиинструменталистом Пером Гессле в дуэт под названием Roxette в 1986 году, группа записала множество хитов.

В 2002 году она узнала об опухоли мозга. Проведённая через несколько недель операция по её удалению прошла успешно. В течение нескольких лет Мари находилась на реабилитации, добилась ремиссии и в 2006-м даже вернулась на сцену. Но во время борьбы с болезнью певица получила определённые повреждения мозга и связанные с этим ограничения, такие как потеря возможности читать и считать, полная потеря зрения на правый глаз и частичная утрата двигательной активности правой стороны тела. Но самое страшное было впереди. В 2011 году медики сообщили ей, что болезнь вернулась. Из-за болезни певица не смогла принять участие в записи альбома The Pop Hits, а спустя пять лет покинула группу. 


Фото:   соцсети
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