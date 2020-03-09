Семь иранцев погибли, выпив спирт для защиты от коронавируса

162

— К сожалению, несколько человек отравились спиртом, к настоящему моменту семеро скончались. Эти люди, поддавшись информации из интернет-пространства, считая, что это поможет противодействовать коронавирусу как лекарство, потребляли метанол, — сообщил представитель местной прокуратуры Мохаммад Агаяри.По данным иранских властей, всего в стране было подтверждено 6566 случаев заражения. Из них в 2134 случаях удалось побороть болезнь. В то же время в Иране зафиксировано 194 летальных исхода от заболевания.Фото: соцсети