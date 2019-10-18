США и Турция договорились приостановить операцию в Сирии
18 октября 2019 09:58
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За несколько минут до оглашения этого решения Дональд Трамп анонсировал "прекрасные новости" по итогам поездки Майка Пенса в Турцию, передает life.ru.
Вашингтон и Анкара достигли соглашения о приостановке турецкой операции "Источник мира" в Сирии на 120 часов. Турция окончательно завершит военные действия после отвода курдских формирований. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
— Турция приостановит операцию "Источник мира", чтобы позволить курдским формированиям покинуть безопасную зону на 120 часов, — сказал Пенс.
Также он добавил, что Вашингтон не будет вводить новые санкции против Анкары и отменит ранее введённые, как только прекратится турецкая операция в Сирии.
Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Согласно заявлениям Анкары, проведение боевых действий в регионе стало ответом на действия сирийских курдов, организации которых признаются Турцией как террористические.
Вашингтон и Анкара достигли соглашения о приостановке турецкой операции "Источник мира" в Сирии на 120 часов. Турция окончательно завершит военные действия после отвода курдских формирований. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
— Турция приостановит операцию "Источник мира", чтобы позволить курдским формированиям покинуть безопасную зону на 120 часов, — сказал Пенс.
Также он добавил, что Вашингтон не будет вводить новые санкции против Анкары и отменит ранее введённые, как только прекратится турецкая операция в Сирии.
Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Согласно заявлениям Анкары, проведение боевых действий в регионе стало ответом на действия сирийских курдов, организации которых признаются Турцией как террористические.
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