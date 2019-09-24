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Новости /  В мире  

Шведская школьница отчитала мировых лидеров за украденное детство

24 сентября 2019 14:29
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Грета Тунберг пообещала, что
Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров в украденном детстве, передает life.ru.

— Меня не должно быть здесь. Я должна быть в школе на другом конце океана. Но вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете? Вы украли мои мечты и детство своими пустыми словами, — обратилась 16-летняя активистка к главам государств на Генассамблее ООН.

Школьница подчеркнула, что мировые лидеры обсуждают деньги и экономический рост, в то время как люди умирают, целые экосистемы гибнут, а многие виды находятся на грани исчезновения. При этом ни одного "действенного решения" проблемы не предпринимается. 16-летняя активистка завершила эмоциональное выступление обещанием, что "новые поколения будут пристально следить за действиями нынешних властей".

— И если вы решите подвести нас, то мы вас никогда не простим, — заключила Тунберг. 
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