Шведская школьница отчитала мировых лидеров за украденное детство
24 сентября 2019 14:29
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— Меня не должно быть здесь. Я должна быть в школе на другом конце океана. Но вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете? Вы украли мои мечты и детство своими пустыми словами, — обратилась 16-летняя активистка к главам государств на Генассамблее ООН.
Школьница подчеркнула, что мировые лидеры обсуждают деньги и экономический рост, в то время как люди умирают, целые экосистемы гибнут, а многие виды находятся на грани исчезновения. При этом ни одного "действенного решения" проблемы не предпринимается. 16-летняя активистка завершила эмоциональное выступление обещанием, что "новые поколения будут пристально следить за действиями нынешних властей".
— И если вы решите подвести нас, то мы вас никогда не простим, — заключила Тунберг.
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