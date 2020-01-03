Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

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"Убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе. Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана", — заявили в российском дипведомстве в ответ на вопрос РИА Новости."Выражаем искренние соболезнования иранскому народу", — подчеркнули в МИД.Глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером 2 января. Вместе с ним погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.Фото: AP/РБК