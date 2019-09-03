ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
3 сентября 2019 23:47
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Летательные аппараты приближались с северо-западного направления. Пострадавших или материального ущерба нет, Хмеймим работает в плановом режиме.
Об атаке на авиабазу также сообщило гостелевидение Сирии.
Сирийская правительственная армия в субботу в одностороннем порядке остановила боевые действия в зоне деэскалации Идлиб.
Фото: Минобороны РФ
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