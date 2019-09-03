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Новости /  В мире  

ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим

3 сентября 2019 23:47
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Летательные аппараты приближались с северо-западного направления. Пострадавших или материального ущерба нет.
Около российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны.

Летательные аппараты приближались с северо-западного направления. Пострадавших или материального ущерба нет, Хмеймим работает в плановом режиме.

Об атаке на авиабазу также сообщило гостелевидение Сирии.

Сирийская правительственная армия в субботу в одностороннем порядке остановила боевые действия в зоне деэскалации Идлиб.



Фото:  Минобороны РФ 
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