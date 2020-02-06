Онколог объяснил невозможность спасти страдавшего от рака Стива Джобса
6 февраля 2020 21:29
113
По словам Агуса, Джобс не занимался профилактикой заболевания, а также отказался от операции, которая «могла спасти ему жизнь».
«Врачи, к которым он обращался прежде, были неправы: они рекомендовали нутрициотерапию, а не операцию — и рак распространился по организму. Это была ошибка. Стив обладал талантом слушать свой организм и знал, чего хочет. Но он не врач», — заявил Агус.
Он подчеркнул, что благодаря достижениям медицины врачи смогли продлить жизнь Джобса на шесть лет.
«Он не умер вскоре после объявления диагноза, не мучительно умирал эти шесть лет, а жил. Перед смертью он успел попрощаться со своими друзьями и близкими», — сказал онколог.
По словам Агуса, для профилактики заболевания можно каждый день принимать низкую дозу аспирина, что снизит риск развития онкологии на 30%, а риск рака легких, толстой кишки и простаты — на 46%.
«Профилактика и регулярные обследования доступны практически всем, независимо от уровня жизни», — заключил специалист.
Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировала рост числа случаев онкологических заболеваний на 60% в ближайшие два десятилетия.
Бывший исполнительный директор, глава совета директоров и сооснователь компании Apple Стив Джобс скончался 6 октября 2011 года на 57-м году жизни. Закрытые для широкой публики похороны основателя Apple состоялись 7 октября. Стив Джобс скончался в результате остановки дыхания, вызванной раком поджелудочной железы, охватившим другие органы.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
575
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2336
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
882
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1960
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1490
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1093
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1088
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1602
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1614
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1908
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3033
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3605
Мероприятия