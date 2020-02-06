Онколог объяснил невозможность спасти страдавшего от рака Стива Джобса

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По словам Агуса, Джобс не занимался профилактикой заболевания, а также отказался от операции, которая «могла спасти ему жизнь».«Врачи, к которым он обращался прежде, были неправы: они рекомендовали нутрициотерапию, а не операцию — и рак распространился по организму. Это была ошибка. Стив обладал талантом слушать свой организм и знал, чего хочет. Но он не врач», — заявил Агус.Он подчеркнул, что благодаря достижениям медицины врачи смогли продлить жизнь Джобса на шесть лет.«Он не умер вскоре после объявления диагноза, не мучительно умирал эти шесть лет, а жил. Перед смертью он успел попрощаться со своими друзьями и близкими», — сказал онколог.По словам Агуса, для профилактики заболевания можно каждый день принимать низкую дозу аспирина, что снизит риск развития онкологии на 30%, а риск рака легких, толстой кишки и простаты — на 46%.«Профилактика и регулярные обследования доступны практически всем, независимо от уровня жизни», — заключил специалист.Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировала рост числа случаев онкологических заболеваний на 60% в ближайшие два десятилетия.Бывший исполнительный директор, глава совета директоров и сооснователь компании Apple Стив Джобс скончался 6 октября 2011 года на 57-м году жизни. Закрытые для широкой публики похороны основателя Apple состоялись 7 октября. Стив Джобс скончался в результате остановки дыхания, вызванной раком поджелудочной железы, охватившим другие органы.Фото: соцсети