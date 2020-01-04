Я нашел ошибку
Главные новости: 
Поставить полноценный диагноз новое изобретение не сможет. Необходимо пройти комплексное обследование, чтобы выявить меланому.
Московские студенты создали нейросеть и телеграм-бот для поиска опасных родинок
Миссия НАТО в Ираке занимается подготовкой представителей силовых структур по просьбе Багдада для предотвращения возвращения в страну боевиков.
НАТО приостановила обучение силовиков в Ираке после убийства Сулеймани
Скорее всего, речь идет о снижении возрастной границы.
Брачный возраст в России могут скорректировать
Владимир Путин обратится с Посланием Федеральному собранию 15 января 2020 года.
Стало известно, где Путин выступит с Посланием Федеральному собранию
Матч за третье место и финал пройдут в Остраве в воскресенье.
Сборная России победила команду Швеции в полуфинале МЧМ по хоккею
По словам соседки, это не первый подобный случай в семье, однако до сих пор никто не реагировал на происходящее.
СК проверяет шокирующее видео, на котором девочка рассказывает о домогательствах друга матери
У девочки от укусов опухла нога.
В Екатеринбурге енот покусал восьмилетнего ребенка
Принимайте участие в этом невероятном событии!
Приходите 5 января в Самарскую Олимпийскую Деревню: Установим рекорд
сегодня  Воскресенье, 5 января, 00:07
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/01:
USD 61.91
0
EUR 69.38
0.04
Новости /  В мире  

НАТО приостановила обучение силовиков в Ираке после убийства Сулеймани

4 января 2020 23:31
48
Миссия НАТО в Ираке занимается подготовкой представителей силовых структур по просьбе Багдада для предотвращения возвращения в страну боевиков.
НАТО приостановила свою миссию по обучению представителей силовых структур в Ираке после гибели иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил исполняющий обязанности представителя альянса Дилан Уайт, передает РИА Новости.

"Миссия НАТО продолжится, но тренировочная деятельность пока приостановлена", - приводит агентство Франс Пресс слова Уайта.

Представитель НАТО также сообщил, что генсек альянса Йенс Столтенберг, "учитывая последние события", провел телефонный разговор с министром обороны США Марком Эспером.

Миссия НАТО в Ираке занимается подготовкой представителей силовых структур по просьбе Багдада для предотвращения возвращения в страну боевиков.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.



Фото:   соцсети
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
812
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
297
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
930
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
906
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
490
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1396
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
572
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
988
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1043
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1318
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2373
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2886
Весь список

Мероприятия
Приходите 5 января в Самарскую Олимпийскую Деревню: Установим рекорд
3 января Самарскую Олимпийскую Деревню посетили звёзды спорта
На УСЦ "Чайка" состоятся гонки на собачьих упряжках
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные