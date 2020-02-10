Ливни в Австралии потушили лес, горевший 74 дня
10 февраля 2020 15:57
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Почти 137 тысяч человек остались без электричества из-за ливней в Австралии, из четырёх подтопленных районов на востоке Сиднея эвакуируются жители. Об этом сообщает газета The Sydney Morning Herald.
По данным австралийского издания, эвакуация жителей порядка четырёх тысяч домов в районе лагуны Наррабин была проведена в целях предосторожности. Служба по ЧС штата Новый Южный Уэльс боялась, что иначе жители могли остаться без доступа к питьевой воде. Наибольшее количество осадков было зафиксировано на юге прибрежного города Вуллонгонг — с утра там выпало 266 миллиметров.
Пожарное управление Нового Южного Уэльса указало, что ливни потушили пожар в лесу Карроуэн, длившийся 74 дня и уничтоживший более 500 тысяч гектаров зелёного массива.
Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. Огнём были охвачены крупные территории на юго-востоке континента и ряд районов на юге страны. Ситуация улучшилась после дождей, прошедших во второй декаде января, но полностью устранить все очаги возгорания не удалось до сих пор. В результате на континенте с октября погибло более 30 человек, включая семерых пожарных, сгорело более девяти миллионов гектаров леса, погибло, по некоторым оценкам, более миллиарда животных.
Фото: соцсети
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