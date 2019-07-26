Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 26 июля, 17:07
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/07:
USD 63.16
0.04
EUR 70.29
-0.03
Новости /  В мире  

Компания Sony собирает средства на выпуск носимого кондиционера

26 июля 2019 14:47
98
По замыслу создателей, устройство способное согреть в холод и охладить в жару, будет размещаться в специальном кармашке на спине футболки.
Японская компания Sony ведет краудфандинговый кампанию по сбору средств на выпуск носимого кондиционера Reon Pocket. По замыслу создателей, устройство способное согреть в холод и охладить в жару, будет размещаться в специальном кармашке на спине футболки, передает newsru.com.

Как пишет 3DNews, по размеру устройство Reon Pocket сопоставимо с чехлом для банковских карт, а его вес составляет 85 грамм. За нагрев и охлаждение гаджета отвечает элемент Пельтье (термоэлектрический преобразователь, принцип действия которого базируется на эффекте Пельтье – возникновении разности температур при протекании электрического тока).

Управлять носимым кондиционером можно при помощи смартфона, выбирая нужный режим работы. Заявленное время автономной работы устройства составляет сутки, а полная зарядка батареи займет два часа. Получить более наглядное представление об облике и работе Reon Pocket можно благодаря небольшому демонстрационному видеоролику.

На момент написания новости проект собрал около половины из необходимых 610 тыс. долларов. Пока что носимый кондиционер доступен для предзаказа только жителям Японии, а стоимость Reon Pocket с набором специальных футболок составляет от 120 до 175 долларов.


 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
371
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
274
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
465
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
410
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
318
15 июля 2019  12:52
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
462
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
758
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
665
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
868
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
875
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
589
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
912
Весь список

Мероприятия
В выходные на Маяковском и Некрасовском спусках набережной Волги будут звучать джаз, барабаны «АШЕ» и хэндпаны
ГИБДД СО: Все транспортные средства должны иметь регистрационные знаки единого государственного образца
На форуме «iВолга-2019» проходит эксперимент по раздельному сбору отходов
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные