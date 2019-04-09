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Итальянские ученые доказали, что Леонардо да Винчи был амбидекстром

9 апреля 2019 15:45
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Директор флорентийского музея Эйке Шмидт назвал открытие
Как передает РИА Новости, специалисты флорентийского института реставрации при Галерее Уффици нашли доказательства предположениям о том, что Леонардо да Винчи одинаково хорошо владел обеими руками.

Реставраторы из Opificio delle Pietre Dure (буквально "Мастерская самоцветов") на протяжении нескольких недель изучали набросок пейзажа, который считается одной из первых работ итальянского мастера. Произведение под инвентарным номером 8P изображает берег реки Арно с замком Монтелупо и отмечено датой – 5 августа 1473 года, когда будущему автору "Мона Лизы" и "Тайной вечери" был всего 21 год.

Глубокий научный и технологический анализ пейзажа позволил обнаружить и сопоставить две надписи на лицевой и обратной сторонах рисунка. На первой художник указал дату написания картину в своей известной "зеркальной" манере – справа налево. Вторая надпись содержит информацию о заказчике картины, который "доволен", по-видимому, либо самой работой, либо согласен с достигнутой договоренностью.

"Сравнение двух надписей подтверждает нам, что Леонардо был амбидекстром. Прежде всего, они обе нанесены от руки самим художником (как и эскизы головы и человеческой фигуры на обратной стороне листа), потому что написаны одинаковыми чернилами (которые он использовал, чтобы нарисовать большую часть пейзажа)", - говорится в сообщении Галереи Уффици.

Скрупулезное каллиграфическое исследование, проведенное путем сравнения двух надписей с другими подписанными текстами да Винчи, дало этому дополнительные доказательства.

"Художник сделал "зеркальную" надпись спереди предположительно левой рукой, а для обычной – на задней поверхности - он использовал правую. Обе каллиграфии, хотя и содержат ряд различающихся графических элементов, связанных с использованием обеих рук, характеризуются многочисленными общими чертами, однозначно приписываемыми уникальному стилю Леонардо", - отмечается в сообщении.

Находка была сделана в преддверии 500-летней годовщины смерти итальянского гения, которое будет широко отмечаться в мае выставками и мероприятия по всей Европе.

Директор флорентийского музея Эйке Шмидт назвал открытие "настоящей революцией в изучении творчества Леонардо".
"Элементы, которые возникли в ходе этой исследовательской кампании, открывают новые перспективы в интерпретации рисунка 8P и в том, как художник "строил пейзаж", в его технике и даже его привычках и навыках письма", - сказал Шмидт. 



Фото:   соцсети
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