Илон Маск представил космический корабль Starship для полётов на Марс

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Маск заявил, что прототип Starship совершит первые полёты на высоту 20 км в течение 1–2 месяцев. Как только эта цель будет достигнута, SpaceX начнёт готовиться к полёту на орбиту.Мероприятие проходило на базе SpaceX в Техасе. На презентации показали прототип Starship длиною 50 метров, диаметром 9 метров и полезной нагрузкой в 150 тонн.Starship будет помещён на ракету-носитель Super Heavy. Она увеличит длину Starship на 68 метров до 118 метров.В Super Heavy можно поместить до 37 двигателей Raptor. Но количество двигателей будет рассчитываться индивидуально для каждого запуска. Минимум их должно быть 24.Сначала Starship будет доставлять грузы на орбиту. Впоследствии Starship сможет перевезти до 100 человек на Луну и Марс.