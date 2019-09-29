Илон Маск представил космический корабль Starship для полётов на Марс
29 сентября 2019 15:26
135
Маск заявил, что прототип Starship совершит первые полёты на высоту 20 км в течение 1–2 месяцев. Как только эта цель будет достигнута, SpaceX начнёт готовиться к полёту на орбиту.
Мероприятие проходило на базе SpaceX в Техасе. На презентации показали прототип Starship длиною 50 метров, диаметром 9 метров и полезной нагрузкой в 150 тонн.
Starship будет помещён на ракету-носитель Super Heavy. Она увеличит длину Starship на 68 метров до 118 метров.
В Super Heavy можно поместить до 37 двигателей Raptor. Но количество двигателей будет рассчитываться индивидуально для каждого запуска. Минимум их должно быть 24.
Сначала Starship будет доставлять грузы на орбиту. Впоследствии Starship сможет перевезти до 100 человек на Луну и Марс.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
458
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
435
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
606
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
424
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
898
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
498
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1146
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
808
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1059
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1247
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
678
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2542
Мероприятия