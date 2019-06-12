Главное из выступления Илона Маска о будущем Tesla
12 июня 2019 17:05
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Встреча прошла в тот момент, когда цены на акции Tesla достигли двухлетнего минимума, предыдущий квартал был худшим в истории компании, а машины часто попадали в аварии с включённым автопилотом.
Тем не менее, Маск почти полтора часа отвечал на вопросы инвесторов.
О продажах Tesla
«Хочу прояснить: проблем со спросом нет. Точно нет», — заявил Маск.
Аналитики и отраслевые эксперты поставили под сомнение спрос на автомобили Tesla в 2019 году. Во многом это связано с тем, что они по-прежнему дорогие.
Каждый автомобиль Tesla продаётся выше средней цены в США.
В январе сам Маск сказал, что «препятствием» для покупки Tesla является «доступность», потому что «у людей буквально нет денег на покупку автомобиля».
Пикап Tesla
Маск недолго, но с большим восхищением рассказывал о будущем пикапе Tesla.
Я думаю, что это самая крутая машина, которую я когда-либо видел, если честно.
Он добавил, что по функциональности пикап Tesla превосходит Ford F-150, а по скоростным характеристикам он лучше, чем базовый Porsche 911.
Генеральный директор Tesla «надеется», что пикап получится представить этим летом. Маск хочет, чтобы в базе он стоил меньше $50 000.
Вызов Tesla нажатием кнопки
Компания скоро добавит функцию Advanced Summon. С её помощью владельцы Tesla смогут нажать кнопку в приложении и вызвать свой автомобиль. Он самостоятельно будет перемещаться по парковкам и объезжать пешеходов.
Сейчас Tesla хочет убедиться, что Advanced Summon безопасна, прежде чем её выпускать.
Приобретение Maxwell Technologies
Tesla недавно завершила покупку компании Maxwell Technologies, которая занимается разработкой технологий для электромобилей.
У Maxwell Technologies есть несколько «очень важных технологий», которые увеличат и одновременно удешевят производство литий-ионных аккумуляторов.
Tesla — горнодобывающая компания?
По словам Маска, пикап, Roadster второго поколения и Tesla Semi не будут выпущены, если компания не найдёт способ увеличения производства батарей.
Частью этого плана является открытие заводов по производству аккумуляторов Gigafactory по всему миру. Но даже этого не хватит, чтобы удовлетворить потребности компании.
Мы можем войти в горнодобывающий бизнес, я не знаю, может быть, по крайней мере, немного. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы мы могли масштабироваться с максимально возможной скоростью.
Дело всё в том, что Tesla и другие компании нуждаются в кобальте, который нужен для производства катодов. Этот компонент составляет 35-40% от общей стоимости материалов одной батареи.
Маск против СМИ
Маск говорит, что Tesla всегда опровергает новости, которые он считает недостоверными. Но эти ответы всегда «хоронят».
"Это самая сумасшедшая кампания по дезинформации, которую я когда-либо видел."
Почему у Tesla нет рекламы
Один из акционеров спросил Маска, почему он не тратит деньги на маркетинг или рекламу, чего компания, как известно, избегает.
Маск ответил, что причиной является нехватка средств.
В настоящее время мы продаём больше автомобилей, чем можем. Трата денег на рекламу может ухудшить ситуацию в финансовом отношении.
Крыша из солнечных батарей
Tesla представила свою крышу из солнечных батарей ещё в 2016 году. Пока что это очень дорогой продукт. Но скоро всё может измениться.
Сейчас Tesla разрабатывает третью версию панелей. Маск говорит, что у компании есть «шанс» снизить полную стоимость крыши с солнечными батареями до обычной крыши из черепицы.
Дрю Баглино, вице-президент Tesla по технологиям, сказал, что его команда «очень мотивирована этой целью, и мы думаем, что сможем её достичь».
Страховка Tesla
Скоро Tesla начнёт предлагать страховку на свои автомобили. Она будет дешевле, чем у других компаний.
Перед тем как её запустить, Маск сказал, что Tesla «надо завершить небольшое приобретение и немного дописать программное обеспечение».
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