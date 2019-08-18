Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой
18 августа 2019 14:56
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Грузия 18 августа 2009 года официально покинула состав Содружества независимых государств, таким образом выразив протест на действия России в августе 2008 года.
"Никакой пользы от выхода страны из СНГ я не вижу. Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест. В политике такие решения ничего хорошего не приносят. Что касается вреда, эта была арена переговорного процесса, это давало возможность встречаться с российскими коллегами, коллегами бывших других государств СНГ. Мне кажется, нужно было наоборот, максимально использовать поле СНГ, чтобы озвучить все проблемы, которые нас беспокоят, и искать в лидерах СНГ поддержку и понимание", - заявила Бурджанадзе РИА Новости.
По ее словам, "Грузия, своим решением допустила ошибку, так как ее нахождение в содружестве не ущемляло ее суверенитет".
"Это был лишь политический шаг, который показал, что вот, мы вышли их сферы, где Россия является доминантом", - добавила она.
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