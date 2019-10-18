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Британия и ЕС объявили о сделке по Brexit

18 октября 2019 11:07
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Какие уступки получил Борис Джонсон от Брюсселя.
Великобритания и Евросоюз достигли согласия насчет проекта соглашения о Brexit, передает РБК. Об этом 17 октября сообщил в Twitter глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. «Кто хочет, тот договорится — и у нас есть договор! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, которое свидетельствует о нашей приверженности поиску решений», — говорится в сообщении.

В четверг лидеры Евросоюза поддержали новое соглашение, теперь оно должно быть одобрено Европарламентом. Главный переговорщик по Brexit от Еврокомиссии Мишель Барнье выразил уверенность, что при ратификации договора не возникнет сюрпризов.


Британский премьер-министр на своей странице в Twitter назвал соглашение замечательным. Его также должен одобрить парламент Великобритании. По словам Бориса Джонсона, британские депутаты проведут голосование в субботу.

О чем договорились Британия и ЕС

Первоначальную версию договора о выходе Британии из ЕС стороны согласовали в октябре прошлого года. То 585-страничное соглашение было достигнуто Юнкером и занимавшей пост главы правительства Великобритании Терезой Мэй. Однако впоследствии договор был отвергнут британскими депутатами трижды.

Многим законодателям из правящей Консервативной партии (тори) и поддерживающей ее североирландской Демократической юнионистской партии (DUP) не понравилось положение о так называемом механизме backstop. Этот механизм обязывал королевство неопределенный срок находиться в единой таможенной зоне с Евросоюзом, пока стороны не договорятся о способах сохранить прозрачной границу между Северной Ирландией и Ирландией. Причем Белфаст должен был следовать регламентам ЕС в ряде сфер. Консерваторы жаловались, что такие условия помешали бы Британии вести независимую торговую политику. DUP сетовала, что соглашение Мэй де-факто означало изоляцию Северной Ирландии от остального королевства.

В июле Борис Джонсон сменил Мэй на посту премьера и пообещал пересмотреть договор. В пятницу на сайте Еврокомиссии был опубликован 64-страничный документ, меняющий несколько положений в согласованном Мэй договоре.

Обновленное соглашение по-прежнему предусматривает, что Британия и ЕС сохранят нынешний статус-кво в экономических отношениях и после Brexit, по крайней мере до декабря 2020 года (с возможностью продления до 2022 года). По окончании этого переходного периода Лондон рассчитывает обрести независимость от ЕС в торговой и экономической сферах, а также в области миграционной политики.

В то же время новый вариант соглашения меняет положения, касающиеся Северной Ирландии. Вот ключевые из них:

- Северная Ирландия останется в таможенной зоне Соединенного Королевства и будет пользоваться преимуществами торговых соглашений, которые то заключит с третьими странами.
- Товары из других регионов Соединенного Королевства должны ввозиться в Северную Ирландию беспошлинно, если они не будут переправлены потом в ЕС.
- Товары, ввозимые из-за пределов Соединенного Королевства в Северную Ирландию, должны облагаться британскими пошлинами, если они не направляются после этого в ЕС.
- Северная Ирландия будет обязана придерживаться регламентов ЕС в ряде сфер, чтобы избежать проверок на таможне на ирландской границе.
- Окончательные правила товарообмена Северной Ирландии и Британии будут урегулированы специальным совместным комитетом Британии и ЕС.
- Для реализаций положений договора Британия и ЕС создадут совместный комитет и рабочую группу, которая будет встречаться раз в месяц.

Кроме того, новое соглашение по просьбе Джонсона будет включает в себя механизм, позволяющий Северной Ирландии влиять на договоренности об ирландской границе, достигнутые Британией и ЕС.

- Спустя четыре года после окончания переходного периода парламент Северной Ирландии сможет проголосовать за продолжение или отмену положений, касающихся сохранения прозрачности ирландской границы.

- Если большинство североирландских законодателей поддержат договоренности о границе, их действие будет продлено еще на четыре года.

- Если нет, то Британия и ЕС должны будут предложить альтернативу в течение двух лет.

Таким образом, Джонсону удалось отменить backstop и дать Северной Ирландии право вето — условия, которые Евросоюз ранее отказывался обсуждать с Лондоном. «Недемократический механизм backstop был отменен. Народ Северной Ирландии сам будет определять законы, по которым живет, и — в отличие от backstop — будет иметь право закончить действие специального соглашения, если решит», — отметил британский премьер.

Как был воспринят договор Джонсона

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин назвал соглашение Джонсона более неудачным, чем документ Терезы Мэй. Он призвал депутатов проголосовать против. DUP также выступила против соглашения. В ее заявлении указано, что согласованные премьером предложения подрывают целостность Соединенного Королевства, так как ЕС сможет определять, какие товары будут облагаться пошлинами, а какие нет, и размер НДС для Северной Ирландии также будет определяться не по общим для королевства принципам. Это в партии считают неприемлемым для территории, которая входит в состав Великобритании. К тому же стоимость товаров может возрасти для потребителей в Северной Ирландии.

Зато соглашение Джонсона поддержали консерваторы из числа радикальных евроскептиков, которые критиковали Терезу Мэй за чрезмерные уступки Брюсселю. Депутат-тори Джейкоб Рис-Могг назвал сделку по-настоящему хорошей и призвал Демократическую юнионистскую партию ее поддержать. Другой депутат-евроскептик Стив Бэйкер написал в Twitter, что готов проголосовать за соглашение Джонсона после разрешения некоторых проблем.

Чтобы провести соглашение через парламент, Джонсону требуется поддержка 320 депутатов. За соглашение Терезы Мэй в марте проголосовали 286 депутатов. Однако с тех пор один из депутатов-тори потерял место в парламенте, еще 20 были исключены из партии из-за несогласия с готовностью Джонсона на выход из ЕС без соглашения.

Если премьера поддержат 28 депутатов-тори, проголосовавших против соглашения Мэй в марте, десять членов DUP и хотя бы шесть лейбористов, он сможет утвердить сделку с преимуществом более десяти голосов, подсчитал колумнист газеты The Independent Джон Рентул. В случае окончательного отказа DUP от поддержки Джонсона ему будут необходимы голоса оппозиции.

Провести его сделку через парламент без поддержки DUP можно только в том случае, если лидеры ЕС исключат возможность новой отсрочки Brexit (назначен на 31 октября), считает обозреватель издания Spectator Джеймс Форсайт. «Тогда у депутатов останется только три выбора — принять сделку, выйти из ЕС без соглашения или отменить Brexit совсем», — написал он.


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