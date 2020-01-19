В Индии врачи попытались установить протез тигру
19 января 2020 13:11
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Индийские врачи попытались установить протез лапы тигру, однако операция завершилась неудачей, так как животное не приняло искусственную конечность. Об этом 18 января сообщила газета Times of India.
Отмечается, что операцию проводили ветеринары и ортопеды клинике города Нагпур в штате Махараштра. Когда тигр пришел в себя, начал срывать протез, после чего медикам пришлось убрать его. Однако врачи намерены продолжить попытки.
«Позже мы доработаем план (операции. — Ред.) после того, как свяжемся с экспертами по всему миру. Пока мы огорошены этой неудачной попыткой», — рассказал изданию ортопед Шушрут Бабхулкар, руководивший операцией.
Этот тигр потерял левую переднюю лапу в 2012 году, когда попал в один из капканов браконьеров в заповеднике Тадоба-Андхари в округе Чандрапур, пишут "Известия".
В мае 2019 года сообщалось, что студенты американского Висконсинского университета в Мадисоне помогли коту, потерявшему задние лапы. Они напечатали конечности на 3D-принтере.
Фото pixabay.com
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