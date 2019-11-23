В 53 раза выше нормы: крушение танкера близ Одессы загрязнило Чёрное море
23 ноября 2019 10:51
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Проводится постоянный мониторинг места загрязнения.
Содержание нефтепродуктов в Чёрном море у побережья Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превысило допустимую норму в 53 раза, сообщил исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.
— Установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза. Проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия, — написал Фирсов в "Фейсбуке".
По его словам, на поверхности воды появились маслянистые пятна.
Напомним, ранее сообщалось, что из тонущего в Чёрном море танкера начало вытекать горючее. О севшем на мель танкере под флагом Молдавии стало известно прошлой ночью, пишет Лайф.
Содержание нефтепродуктов в Чёрном море у побережья Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превысило допустимую норму в 53 раза, сообщил исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.
— Установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза. Проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия, — написал Фирсов в "Фейсбуке".
По его словам, на поверхности воды появились маслянистые пятна.
Напомним, ранее сообщалось, что из тонущего в Чёрном море танкера начало вытекать горючее. О севшем на мель танкере под флагом Молдавии стало известно прошлой ночью, пишет Лайф.
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