Ученым разрешили выращивать человеческие органы внутри свиней
23 декабря 2019 12:45
84
Ученые собираются исследовать процесс до определенного уровня.
Правительство Японии разрешило своим ученым провести эксперимент по выращиванию человеческой поджелудочной в организме свиньи. Ученые собираются исследовать процесс до определенного уровня.
Правительство Японии разрешило ученым из Университета Мэйдзи, исследовательскую группу которого возглавляет профессор Хироси Нагасима, проводить первый в стране эксперимент по выращиванию поджелудочной железы человека внутри организма свиньи.
Исследователи группы Нагасимы на генном уровне собираются лишить яйцеклетку свиньи создавать поджелудочную железу. Затем, в нее пересадят человеческие стволовые клетки. И вернут в организм свиньи, которая вырастет зародыш с железой, по признакам близкой к поджелудочной железе человека, пишет "ФедералПресс".
Ученые планируют продлить эксперимент только до достижения определенного уровня развития железы. Про полноценное выращивание готового органа речи не идет, передает ТАСС.
Правительство Японии разрешило своим ученым провести эксперимент по выращиванию человеческой поджелудочной в организме свиньи. Ученые собираются исследовать процесс до определенного уровня.
Правительство Японии разрешило ученым из Университета Мэйдзи, исследовательскую группу которого возглавляет профессор Хироси Нагасима, проводить первый в стране эксперимент по выращиванию поджелудочной железы человека внутри организма свиньи.
Исследователи группы Нагасимы на генном уровне собираются лишить яйцеклетку свиньи создавать поджелудочную железу. Затем, в нее пересадят человеческие стволовые клетки. И вернут в организм свиньи, которая вырастет зародыш с железой, по признакам близкой к поджелудочной железе человека, пишет "ФедералПресс".
Ученые планируют продлить эксперимент только до достижения определенного уровня развития железы. Про полноценное выращивание готового органа речи не идет, передает ТАСС.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
409
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
559
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
372
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1122
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
785
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
720
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
444
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
656
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
784
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1038
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2171
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2681
Мероприятия