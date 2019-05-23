Тереза Мэй может объявить о своей отставке 24 мая
23 мая 2019 08:58
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Тереза Мэй объявит о своей отставке уже завтра в связи с непринятием правительством ее позиции по выходу страны из Евросоюза. Об этом пишет газета "Таймс" со ссылкой на источники в кабмине. По данным издания, премьер Великобритании может объявить об уходе с поста после назначенной на пятницу встречи с Грэмом Брейди – главой Комитета-1922, объединяющего парламентариев-тори и определяющего вопросы выбора или смены лидера партии.
По информации Би-би-си и газеты "Дейли телеграф", многие сторонники премьера отказали ей в поддержке после того, как во вторник она пообещала депутатам, что те смогут проголосовать за проведение второго референдума по Брекситу, если поддержат сделку с ЕС. По информации Би-би-си, это вызвало шок у некоторых министров, так как на заседании кабмина по теме Брексита такая возможность не была одобрена.
В целом все британские газеты сходятся во мнении, что Мэй полностью утратила контроль над ситуаций и не исключают, что счет времени ее пребывания на посту лидера консерваторов и правительства пошел на часы, передает Радио Маяк.
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