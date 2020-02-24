Пропавшую в Мексике 15-летнюю россиянку нашли
24 февраля 2020 10:17
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О состоянии девочки ничего не сообщается.
В Мексике нашли пропавшую ранее 15-летнюю россиянку Лилиану, сообщает Прокуратура штата Халиско в "Твиттере".
Органы правопорядка поблагодарили всех за сотрудничество и помощь в поисках ребёнка. При этом местные СМИ сообщают, что удалось найти ещё двух пропавших в этом же штате девочек.
О состоянии россиянки ничего не сообщается.
Ранее Лайф писал о пропаже 15-летней россиянки по имени Лилиана в мексиканском штате Халиско. По словам российского консула, девочка ушла из дома, никому ничего не сказав, пишет Лайф.
В Мексике нашли пропавшую ранее 15-летнюю россиянку Лилиану, сообщает Прокуратура штата Халиско в "Твиттере".
Органы правопорядка поблагодарили всех за сотрудничество и помощь в поисках ребёнка. При этом местные СМИ сообщают, что удалось найти ещё двух пропавших в этом же штате девочек.
О состоянии россиянки ничего не сообщается.
Ранее Лайф писал о пропаже 15-летней россиянки по имени Лилиана в мексиканском штате Халиско. По словам российского консула, девочка ушла из дома, никому ничего не сказав, пишет Лайф.
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