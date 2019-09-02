Премьер Грузии объявил об отставке
2 сентября 2019 13:51
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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке. Его правительство слагает с себя полномочия. Об этом сообщается в фейсбуке главы кабмина.
— Для меня было большой честью и в то же самое время большой ответственностью служить защите интересов нашей страны в ранге премьер-министра Грузии, — говорится в заявлении Бахтадзе.
По словам главы правительства, он считает свою миссию выполненной.
По закону правительство также уходит в отставку. Министры продолжат исполнять свои обязанности, пока не будет утверждён новый кабинет министров, пишет Лайф.
Фото: pixabay.com
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