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Новости /  В мире  

Опубликовано видео крушения сирийского военного вертолёта, сбитого над Алеппо

15 февраля 2020 11:10
152
Опубликовано видео крушения сирийского военного вертолёта, сбитого над Алеппо
На кадрах видно, что он падает, объятый пламенем.

Видео крушения сбитого над Алеппо сирийского военного самолёта опубликовало агентство Anadolu в "Твиттере".

На кадрах видно, что воздушное судно идёт на снижение, а потом, объятое пламенем, начинает штопорное падение.

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что на западе провинции Алеппо боевики сбили сирийский военный вертолёт. Это уже второй случай за несколько дней. Одиннадцатого февраля при помощи ракетного комплекса в сирийской провинции Идлиб также был сбит вертолёт ВС САР, пишет Лайф.

Фото: скрин видео
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