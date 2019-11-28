Министр обороны Албании не смогла сдержать слёз, перечисляя жертв землетрясения
28 ноября 2019 10:26
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Погибли более 30 человек.
Министр обороны Албании Ольта Джачка заплакала, перечисляя имена 32 жертв землетрясения, видео её выступления опубликовано на личной странице главы ведомства в "Фейсбуке".
— Это моя самая тяжёлая речь. Мы можем отстроить разрушенные здания, но не можем вернуть жизнь всех этих граждан, погибших при землетрясении 26 ноября, — сказала она.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло утром 26 ноября в районе города Дуррес. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Албании в связи с произошедшим. СМИ сообщили о 35 погибших, 27 ноября объявлено в стране днём траура, пишет Лайф.
Министр обороны Албании Ольта Джачка заплакала, перечисляя имена 32 жертв землетрясения, видео её выступления опубликовано на личной странице главы ведомства в "Фейсбуке".
— Это моя самая тяжёлая речь. Мы можем отстроить разрушенные здания, но не можем вернуть жизнь всех этих граждан, погибших при землетрясении 26 ноября, — сказала она.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло утром 26 ноября в районе города Дуррес. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Албании в связи с произошедшим. СМИ сообщили о 35 погибших, 27 ноября объявлено в стране днём траура, пишет Лайф.
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