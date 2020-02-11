Число жертв коронавируса в Китае превысило тысячу человек
11 февраля 2020 09:44
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Заражены по данным Минздрава КНР, более 42,5 человек.
Также власти Китая сообщили, что число вылечившихся от коронавируса в целом по стране достигло почти 4 тысяч.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более 20 тысяч человек, в том числе свыше 6 тысяч граждан КНР находятся под медицинским наблюдением в России, в связи с подозрением на коронавирус. При этом она отметила, что обстановка с инфекцией в стране – остается стабильной. Оснований для введения каких-либо карантинных мероприятий в связи с коронавирусом – нет.
Среди россиян и иностранцев, эвакуированных из Уханя в Тюмень, заразившихся нет. Двое китайцев, у которых ранее выявили вирус, готовятся к выписке, передает Радио Маяк.
Также власти Китая сообщили, что число вылечившихся от коронавируса в целом по стране достигло почти 4 тысяч.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более 20 тысяч человек, в том числе свыше 6 тысяч граждан КНР находятся под медицинским наблюдением в России, в связи с подозрением на коронавирус. При этом она отметила, что обстановка с инфекцией в стране – остается стабильной. Оснований для введения каких-либо карантинных мероприятий в связи с коронавирусом – нет.
Среди россиян и иностранцев, эвакуированных из Уханя в Тюмень, заразившихся нет. Двое китайцев, у которых ранее выявили вирус, готовятся к выписке, передает Радио Маяк.
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