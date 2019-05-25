SpaceX сегодня подключила интернет по всей планете
25 мая 2019 11:12
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Сегодня в 5:30 утра SpaceX отправила с мыса Канаверал ракету-носитель Falcon 9 с 60-ю спутниками.
Компания решила создать глобальную сеть для раздачи интернет-трафика по всему миру в рамках проекта Starlink. Маск хочет предоставить интернет даже в тех точках, куда проблемно проложить оптоволоконные кабели, пишет iphones.ru.
Работают спутники на высоте 550 км, каждое устройство весит по 227 кг, их общий вес составил 13.6 тонн. Масса полезной нагрузки Falcon 9 — 18.5 тонн.
Все спутники уже успешно подключились к сети. Осталось только развернуть солнечные батареи. Это произойдет в ближайшее время.
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