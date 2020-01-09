Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
9 января 2020 09:02
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Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами. Ведомство предупредило о рисках в телеграмме, на которую ссылаются информагентства.
Air France приостановила все перелеты над территориями Ирана и Ирака. Федеральное управление гражданской Авиации США выпустило постановление о запрете полетов над территорией Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Другие авиакомпании в целях безопасности также начинают менять маршруты своих рейсов над этими территориями, передает Радио Маяк.
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