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НАТО усиливает военную активность у российских границ

18 декабря 2019 09:44
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НАТО усиливает военную активность у российских границ
Об этом заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов.

Североатлантический альянс усиливает военную активность у российских границ и создает дополнительную напряженность. Об этом заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов на встрече в Москве с иностранными военными атташе. По его словам, деятельность НАТО оказывает серьезное влияние на безопасность.

"В доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника", – отметил Герасимов. Продолжается работа по развертыванию в Европе компонентов ПРО США. Также Герасимов заявил, что Россия готова продлить договор о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в 2021 году. Однако позиция США по этому вопросу пока неизвестна.

Герасимов сообщил и о перевооружении российской армии. Например, в три ракетных полка стратегического назначения поступили современные ракетные комплексы «Ярс». В декабре на боевое дежурство заступило лазерное оружие «Пересвет». Завершено создание гиперзвукового комплекса «Авангард», передает Радио Маяк.
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