Католики празднуют Рождество Христово
25 декабря 2019 09:15
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Западные христианские конфессии и ряд поместных православных церквей отмечают сегодня Рождество Христово.
У католиков рождественские богослужения пройдут во всех католических храмах России. В этот день все члены семьи собираются за праздничным столом, на который традиционно подаются запеченный гусь, индейка или утка. Обязательный атрибут праздника – это украшенная рождественская ель, на верхушке которой располагается вифлеемская звезда.
Также среди народов западных стран распространен обычай колядования – хождения детей и подростков по домам с рождественскими песнопениями. В ответ поющие получают лакомства: сладости, фрукты, орехи. В преддверии рождества на площадях в больших городах и небольших населенных пунктах разных стран мира установлены празднично наряженные ели, открылись рождественские ярмарки. Одни из самых больших работают в Зальцбурге, Страсбурге, Берлине и Гётеборге, передает Радио Маяк.
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