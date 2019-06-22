Более 500 птиц умерли в Ботсване от отравления тушами слонов
22 июня 2019 12:55
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Более 500 грифов погибли в Ботсване, съев останки слонов, отравленных браконьерами. Об этом в Facebook в пятницу, 21 июня, сообщило правительство южноафриканской страны.
Как уточняется, в результате отравления химическими веществами, которые содержались в тушах трех умерших слонов, погибли 468 африканских грифов, 28 бурых стервятников, 17 белогорлых грифов, 14 африканских ушастых грифов, 10 капских грифов, передает «РИА Новости». Кроме того, умерли два каменных орла.
На место отправились сотрудники правоохранительных служб. Они будут обеззараживать территорию. Образцы почвы и туш, как отмечается, направили в лабораторию, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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