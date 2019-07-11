Астронавты будут печатать кожу и кости прямо в космосе
11 июля 2019 11:25
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Сейчас готовится экспедиция на Марс, которая займет несколько лет. Люди не смогут вернуться, если астронавт получит ожог или перелом кости.
По этой причине ученые из университетской больницы Дрезденского технического университета создали первые биопечатные образцы кожи и костей для использования в космосе. Это крайне необходимо, потому что человеческие кости и ткани медленно заживают за пределами Земли.
Для создания кожи ученые используют 3D-печать: сгущают плазму крови человека, которая используется для биопечати клеток кожи, растительным материалом. Только он может работать в условиях измененной гравитации.
Для печати костей добавляется костный цемент с фосфатом кальция к отпечатанным стволовым клеткам человека. Фосфат кальция работает как материал, поддерживающий структуру, и поглощается организмом по мере роста кости, пишет iphones.ru.
Фото: pixabay.com
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