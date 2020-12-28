В Самаре разработают новые документы для организации платных парковок

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В первом квартале нового года власти Самары планируют принять еще несколько документов для организации платных парковок, сообщили газете «Самарское обозрение» в мэрии.

В частности, должны быть предусмотрены абонементы и утверждены различные льготы, в том числе для владельцев электромобилей и мотоциклов, некоторых категорий граждан и тех, кто часто пользуется личным транспортом. «Все эти вопросы будут урегулированы постановлением администрации городского округа Самара, принять которое планируется в 1 квартале 2021 года», — пояснили в администрации Самары.



Администрация утвердила новые места расположения платных парковок в Самары и тарифы на пользование ими 17 декабря. Цифры в новом документе заметно отличаются от предыдущих. В 2014 года предполагалось, что за один час парковки будет взиматься плата от 5 до 40 рублей в час, в 2021-м — уже от 45 до 65 рублей. Однако теперь плату решено взимать только в рабочие дни и только в период с 8.00 до 20.00, а ночью и в выходные дни эти же места будут бесплатными.



Одновременно резко выросло и количество мест под платные паркинги. Шесть лет назад их предполагалось создать 3790, год назад — 6867, а в новом постановлении администрации — уже 11870. Платными могут стать места не только в исторической части города, но и на таких улицах как Гагарина и Мориса Тореза.



Когда именно будет запущен проект, пока однозначно сказать нельзя. В мэрии лишь подтвердили, что проект планируется реализовать не ранее октября 2021 года, пишет СО ОНЛАЙН.

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