Временное ограничение движения транспорта по улице Пролетарской введут в Самаре

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Об этом сообщает горадминистрация.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по ремонту коллектора дождевой канализации на территории Самары временно ограничат движение транспорта по улице Пролетарской – на участке между домами № 171 и № 173. Ограничительная мера будет действовать в период с 00:00 28 ноября 2020 года до 23:59 9 декабря 2020 года.

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свой маршрут следования.