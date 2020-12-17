Электробус Самара-Южный город с 18 декабря прекратит движение

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В Самаре вновь перестанет ходить электробус. Его снимут с маршрута № 108 "Губернский рынок - Южный город" в пятницу, 18 декабря.

- Электробус прекращает свою работу из-за окончания срока договора по опытной эксплуатации. Просим заранее выбирать маршруты следования, - сообщили в "Твиттере" сотрудники ТТУ.

Напомним, этот электробус в Самаре единственный. Стать его пассажиром довольно проблематично. Транспорт постоянно ломается. При этом, как правило, контракт на его работу действует всего один месяц.

Последний раз электробус запустили по улицам Самары в конце ноября. Уже в начале декабря его сняли с линии. Всему виной - техническая неисправность. На свой маршрут электробус вернулся только 11 числа, и вот теперь его снова отправляют на отдых, сообщает портал СОВА.

Фото: соцсети