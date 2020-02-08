Транзитное движение ограничат на реконструируемом участке Заводского шоссе в Самаре
8 февраля 2020 12:54
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Департамент градостроительства г. о. Самара информирует о том, что в связи с производством строительно-монтажных работ в ходе реконструкции Заводского шоссе устанавливается ограничение транзитного движения на участке Заводского шоссе от проезда Мальцева до улицы Авроры. Данная мера будет действовать в период с 9 февраля 2020 года до 31 октября 2020 года.
Подъезд к земельным участкам и объектам недвижимости, расположенным на Заводском шоссе, будет возможен по следующей схеме:
- со стороны улицы Авроры - от улицы Авроры до земельного участка по Заводскому шоссе, 27;
- со стороны улицы XXII Партсъезда - от проезда Мальцева до ул. Ближняя (далее можно будет повернуть только налево на ул.Ближняя);
- по ул.Ближняя с поворотом только направо по Заводскому шоссе в сторону XXII Партсъезда.
Схема организации дорожного движения согласована с ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.
Заводское шоссе является важной магистралью города. Долгожданный ремонт данной дороги необходим для улучшения дорожной обстановки. После реконструкции Заводское шоссе станет полноценной 4-х полосой магистралью. Здесь появится освещение, будут установлены ограждения, сделаны ливневая канализация, тротуары, благоустроены газоны, появятся автобусные остановки с карманами, сообщает горадминистрация.
Просьба с пониманием отнестись к временным неудобствам, учитывать меры ограничения движения и заранее планировать маршруты следования!
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