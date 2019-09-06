В рамках нацпроекта отремонтировано 108 км дорог Самарской области
6 сентября 2019 13:48
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Дорожники завершили работы на 53 участках автодорог, в том числе на 43 дорогах в Самаре общей протяженностью 41,14 км и 10-ти дорогах регионального значения общей протяженностью 67,2 км.
Так, в августе завершен ремонт участка региональной дороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград от развязки на поселок Журавли до Пестравского кольца протяженностью 6 км, расположенной в Волжском районе. Участок трассы входит в маршрут «маятниковой миграции» жителей Чапаевска и ряда южных районов Самарской области в областной центр и обратно.
Также завершены работы по ремонту и капитальному ремонту участка региональной трассы «Урал»-Большая Каменка – Русская Селитьба - Большая Чесноковка в Красноярском районе протяженностью 26 км. Дорога соединяет между собой населенные пункты нескольких районов Самарской области, а также дублирует федеральную трассу М-5 «Урал» на участке между районными центрами Красный Яр и Сергиевск. Помимо замены дорожного полотна в селе Большая Раковка построены тротуары, установлены опоры освещения, проведено обустройство дороги техническими средствами безопасности дорожного движения.
Активно ведутся работы по ремонту 46 участков автомобильных дорог.
Близки к завершению работы на участках региональных трасс Тольятти-Узюково-Димитровград от села Васильевка до села Ташла в Ставропольском районе протяженностью 17,7 км, «Самара – Волгоград» – Красноармейское – Пестравка протяженностью 3,1 км в Красноармейском районе и других.
В 2019 году нацпроектом предусмотрен ремонт 91 участка дорог общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре, 17,15 км в Тольятти и 180 км региональных трасс. На эти цели направлено 5,77 млрд рублей, в том числе 3,26 млрд рублей – средства федерального бюджета.
Напомним, в июле текущего года в Самаре прошло заседание Коллегии федерального дорожного агентства «Росавтодор», на котором в ходе обсуждения реализации нацпроекта в регионе Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил: «Все цели и задачи, которые на 2019 год определены, будут исполнены. Благодаря нацпроектам, инициированным президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы ожидаем значительного улучшения состояния дорог в регионе». Также в конце августа комиссия Росавтодора во главе с начальником Управления регионального развития и реализации нацпроекта Федерального дорожного агентства Дмитрием Лаптевым проинспектировала ряд дорожных объектов в Самарской области. Представитель ФДА дал высокую оценку реализации нацпроекта в регионе. «Самарская область в настоящее время находится в десятке лидеров по реализации нацпроекта», - подчеркнул Дмитрий Лаптев.
В Самаре в высокой степени готовности работы по капитальному ремонту Заводского шоссе, комплексному ремонту улицы Победы и 8-ми автомобильных дорог, расположенных в районе Крымской площади.
Отметим, что в Самаре в рамках нацпроекта за счет экономии средств дополнительно «большими картами» отремонтировали еще 11 объектов улично-дорожной сети, в том числе три дороги в микрорайоне Крутые Ключи - улица Мира, бульвар Ивана Финютина и улица Маршала Устинова.
В Тольятти работы по ремонту 15 городских дорог выполнены более чем на 60%, сообщает пресс-служба облправительства.
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