В Самаре пустят новые вагоны метро с системой противозажатия
26 ноября 2019 12:00
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В кабине машиниста будет кресло с вибропоглощением и современный пульт управления, а также климатической системой. Дверные проемы вагонов оборудуют предупреждающим бортовым сигнализатором о закрытии.
"Раздвижные двери снабжаются системой автоматического открытия при наличии препятствия между створками ("системой противозажатия"). В торцевой части головного вагона оборудовано место для маломобильных групп граждан. В поездах осуществляется видеонаблюдение, изображение с камер передается на монитор в кабине машиниста. В пассажирском салоне установлены удобные горизонтальные и вертикальные поручни, выполненные из нержавеющей стали", - рассказали в АО "МЕТРОВАГОНМАШ".
Вагоны серии 81-714.6/717.6 эксплуатируются в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга, пишет Самру.ру.
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