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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре автомобили подорожали на 5,7% за год

9 июля 2019 11:56
146
В Самаре автомобили подорожали на 5,7% за год
Дороже всех продаются кроссоверы.

Эксперты «Авито Авто» подвели итоги развития автомобильного рынка Самары в II квартале 2019 года. Средняя цена автомобиля выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 471 000 рублей. Более половины всех продаж приходится на пять брендов, из которых только один российский – ВАЗ LADA. Самара стала одним из 16 крупнейших городов России, где жители предпочитают российские автомобили и лидером по объему продаж стала модель LADA Priora.

Во II квартале 2019 года в Самаре активнее всего покупали машины в четырех сегментах – малые автомобили, средний класс, кроссоверы и большие семейные авто – суммарно на них пришлось 89,3% продаж. За год их доля выросла на 0,2 процентного пункта.

Средняя стоимость автомобилей спустя год выросла на 5,7% до 471 000 рублей. Дороже всех продаются кроссоверы – в среднем за 772 000 рублей, доступнее всего С-класс – 229 000 рублей.

В топ-10 самых продаваемых моделей первое место занимает модель отечественного автопрома – LADA Priora. При этом самым дорогим автомобилем стал Ford Focus, в среднем его покупали за 376 000 рублей. Дешевле всего продавалась LADA-2107 – за 60 000 рублей.

Фото: pixabay.com
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