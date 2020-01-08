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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Маршрутки между Новокуйбышевском и Самарой начали ходить по расписанию

8 января 2020 12:44
95
Маршрутки между Новокуйбышевском и Самарой начали ходить по расписанию
Теперь проезд обойдется жителям почти в 70 рублей.

Маршрутки между Самарой и Новокуйбышевском начали ходить по графику.

Раньше водители маршрутных такси сами решали, когда начать движение. Согласно графику, интервал движения микроавтобусов №127 и №128 составляет 30 минут и не зависит от количества пассажиров.

Это не единственное изменение с Нового года. Теперь проезд обойдется жителям почти в 70 рублей, пишет ПроГородСамара.

Фото: pixabay.com

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