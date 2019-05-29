Авиакомпании предупредили о риске срыва указа Путина из-за цен на керосин
29 мая 2019 12:31
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Рост цен на авиатопливо может усложнить выполнение майского указа об увеличении региональных перевозок, предупреждает Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта.
Об этом говорится в обращении ассоциации от 28 мая, адресованном вице-премьеру и полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. У РБК есть копия письма, представитель АЭВТ подтвердил подлинность документа.
Заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров сообщил РБК, что такие препятствия могут усложнить выполнение майских указов президента. Увеличение доли региональных авиаперевозок в обход Москвы является одной из целей майского указа президента Владимира Путина. Он поручал к 2024 году довести долю таких перелетов до 50%, в 2017 году она составляла всего 23%.
По данным АЭВТ, затраты авиакомпаний на авиакеросин в 2018 году увеличились на 44%, или на 122,4 млрд руб. В ассоциации подчеркивают, что в отдаленных и труднодоступных регионах стоимость топлива существенно выше, чем в европейской части России. Так, в декабре 2018 года стоимость тонны керосина в центральных районах составила 46,86 тыс. руб., в Красноярском крае — 54,6 тыс. руб., в Хабаровском крае — 57,8 тыс. руб., а в Сахалинской области и на Камчатке — 64,6 тыс. и 77,2 тыс. руб. соответственно.
В ассоциации указывают, что рост расходов на авиакеросин в первом квартале 2019 года продолжает оказывать «существенное влияние» на затраты авиакомпаний — они выросли еще на 5–10%.
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