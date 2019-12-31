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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Появилась информация о первых рейсах в самарском Курумоче в новом году

31 декабря 2019 14:05
118
Появилась информация о первых рейсах в самарском Курумоче в новом году
Первый рейс в новом году отправится из самарского аэропорта Курумоч в московский аэропорт Шереметьево.

Это произойдет в шесть утра первого января. Рейс будет выполнять компания Аэрофлот.

А в Самару первый рейс так же прилетит из Москвы. В Курумоче он приземлится в 9.55 по местному времени.
Кстати, за новогодние праздники самарский аэропорт планирует обслужить 455 рейсов, то есть 57 в день. Самыми популярными направлениями по России остаются— Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Омск и Сочи, пишет ПроГородСамара.
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