Дмитрий Азаров поздравил коллектив Управления Куйбышевской железной дороги с победой в соревновании профмастерства

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поздравил коллектив Управления Куйбышевской железной дороги с победой в соревновании профмастерства сотрудников ОАО«РЖД» в III квартале 2019г. При выборе лучшего подразделения оценивались производственные и финансово-экономические показатели.Безоговорочное лидерство КбшЖД показало, что магистраль успешно решает поставленные задачи по пассажирским и грузовым перевозкам. Так, с января по октябрь 2019г. погрузка превысила 55,9 млн тонн. С вокзалов и станций за 10 месяцев текущего года отправлено более 16 млн пассажиров, сообщает Департамент информационной политики.«Эта победа – еще одно свидетельство того, что ваш дружный, сплоченный, профессиональный коллектив успешно решает задачи любой сложности. Ваш труд очень важен для развития Самарской области и страны в целом. Своей бесперебойной работой вы способствуете укреплению экономического потенциала России и, конечно, Самарской области, увеличению инвестиционной привлекательности региона»,- обратился к железнодорожникам Дмитрий Азаров.Губернатор подчеркнул: взаимодействие с КбшЖД- одной из крупнейших магистралей страны, - имеет для Самарской области колоссальное значение.«От эффективности нашего сотрудничества напрямую зависит реализация стратегии лидерства Самарской области, уровень и качество жизни людей».На новый уровень сотрудничество между Правительством региона и железными дорогами вышло в начале октября: на V стратегическом форуме «Транспортная инфраструктура России» было подписано соглашение о строительстве железнодорожных путей к особой экономической зоне «Тольятти».

Есть и дальнейшие планы, которые, по словам Дмитрия Азарова, возможно реализовать только во взаимодействии с РЖД. «Речь идет в том числе о размещении в регионе логистических центров федерального уровня», — уточнил Губернатор.

За преданность своему делу и достигнутые успехи ряд сотрудников КбшЖД были поощрены благодарностями Губернатора. В частности, награду получил железнодорожник в третьем поколении, дежурный эксплуатационного локомотивного депо Октябрьск (основное) Куйбышевской дирекции тяги Александр Кузнецов.

Стоит отметить, что КбшЖД второй год подряд по итогам третьего квартала становится лидером среди филиалов компании. «Как говорят, один раз – это случайность, второй — закономерность. Нам надо делать все, чтобы это стало системой. И первое место было и за первое полугодие, и за год. За это надо бороться», — сказал начальник дороги Рашид Сайбаталов.

О выходе магистрали на передовые позиции говорил и заместитель гендиректора ОАО РЖД Анатолий Краснощек. «У меня есть уверенность, что коллектив справится с задачей и будет постоянно выполнять свои плановые задания, держать планку»,— отметил он.